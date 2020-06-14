Еще 620 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Казахстане

Больше всего их выявлено в Карагандинской области – 155 и в Алматы – 107. В столице зарегистрирован 71 бессимптомный носитель, в Шымкенте – 61, в Атырауской области – 52, в Актюбинской области – 31, в Алматинской области – 28, в Восточно-Казахстанской области – 19, в Туркестанской области – 19, в Костанайской области – 15, в Жамбылской области – 13, в Мангистауской области – 11, в Северо-Казахстанской области – 10, по 8 – в Западно-Казахстанской и Кызылординской областях, 7 – в Акмолинской области и 5 – в Павлодарской области.

Всего с 3 июня, когда Минздрав начал вести раздельную статистику по симптомным и бессимптомным пациентам, бессимптомных в Казахстане зарегистрировано 4 402.

За минувшие сутки было выявлено 258 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 878, что почти на сотню меньше, чем сутками ранее.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 18 898 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 14 496 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.