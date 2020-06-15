Он контактировал с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения
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Аким Жамбылской области находится на самоизоляции
фото Sputnik / Владислав Воднев

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев находится на самоизоляции после заражения коронавирусом министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщает КазТАГ.

«Аким области находится на самоизоляции. Продолжает работать по графику в режиме ВКС (видеоконференцсвязи – V)», - сообщили агентству в пресс-службе акимата региона.

При этом результаты анализов Сапарбаева на COVID-19 отрицательные.

Накануне сообщалось, что на самоизоляции находится премьер-министр страны Аскар Мамин. Он прошел тест на коронавирус, результат – отрицательный, уточнили в его пресс-службе.

Аскар Мамин вместе с Елжаном Биртановым 12 июня был в Жамбылской области, где запускал строительство завода по производству вакцин. В субботу стало известно, что у главы Минздрава подтвердился коронавирус. Биртанов госпитализирован в инфекционный стационар.

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