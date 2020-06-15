Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Казахстане

В частности, в Алматы скончались 49-летняя женщина и 56-летний мужчина, в Актюбинской области - 65-летний мужчина, в Павлодарской области - 66-летняя женщина. Минздрав не приводит никакой дополнительной информации - времени госпитализации, сопутствующих заболеваниях пациентов.

В Алматы число летальных случаев достигло 12. Пациенткой, о смерти которой сообщает Минздрав, вероятно, является сотрудница Зеленого базара - она умерла еще во второй половине прошлой недели, главный санврач Жандарбек Бекшин говорил, что специальная комиссия работает над установлением причин ее смерти. Город, в котором больше всего случаев коронавируса в стране, почти месяц - с 18 мая - не сообщал о смертях пациентов от коронавируса. При этом к началу июня было известно, что в Алматы, помимо 10 пациентов, причиной смерти которых врачи назвали коронавирус, еще 22 зараженных COVID-19 пациентов, умерли от других болезней. Сколько таких смертей было зарегистрировано за последние две недели - неизвестно.

В Павлодарской области число смертей от коронавируса выросло до 13 - это второй результат в стране. В регионе - самая высокая смертность от COVID-19 в Казахстане, большинство летальных случаев зарегистрировано с начала июня.

В Актюбинской области случай смерти пациента от коронавируса является первым. Однако известно о, как минимум, одной смерти зараженного пациента, когда причиной была названа другая болезнь.

Всего в Казахстане от коронавируса умер 81 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.