Работа рудоуправления «Казмарганец» в Карагандинской области приостановлена из-за коронавируса

В Карагандинской области у 33 сотрудников рудоуправления «Казмарганец» АО «ТНК «Казхром» обнаружен COVID-19, предприятие закрыто до 19 июня, сообщается на сайте «Евразийской группы».

«Заболевшие были выявлены перед отправлением сотрудников на вахту по результатам ПЦР-тестирования, инициированного компанией. Выполнены все необходимые меры, определен круг контактных, проведены анализы. Компания предоставляет им всю необходимую помощь и желает скорейшего выздоровления. Деятельность РУ «Казмарганец» приостановлена с 13 до 19 июня для проведения усиленной дезинфекции», - говорится в сообщении ERG.

Отмечается, что в период приостановки предприятия сотрудникам будет начисляться заработная плата согласно Трудовому кодексу. Сейчас на производственных площадках находится минимальное количество сотрудников, необходимых для деятельности предприятия.

«Недельная остановка деятельности «Казмарганца» не окажет влияния на производственные показатели компании», - заверили в ERG.