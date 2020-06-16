КНДР взорвала штаб связи с Южной Кореей в приграничной зоне

Северная Корея взорвала объединенный штаб связи по взаимодействию с Южной Кореей, который располагался в окрестностях приграничного города Кэсон, сообщает Русская служба ВВС . А за несколько часов до этого власти КНДР возобновили угрозы развернуть военные действия против Южной Кореи.

Министерство унификации Южной Кореи сообщило, что взрыв произошел в 2:49 по местному времени.

Лейв-Эрик Изли из Университета Ихва в Сеуле назвал это «символическим ударом по межкорейскому воссоединению и взаимодействию».

В последние недели напряженность между странами нарастала из-за того, что группа перебежчиков посылала из Южной Кореи пропагандистскую информацию в КНДР. В минувшие выходные северокорейский лидер Ким Чен Ын пригрозил уничтожить штаб по взаимодействию «трагическим образом».

Межкорейский штаб связи с большой помпой открылся в 2018 году на территории КНДР, после переговоров лидеров двух государств, чтобы помочь странм взаимодействовать друг с другом. С января 2020 года он пустовал из-за введенных в связи с пандемией ограничений.