Работавшие нелегально в Южной Корее казахстанцы смогут добровольно вернуться домой до февраля 2026 года

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана в ходе переговоров с министерством юстиции Республики Корея по вопросам снижения нелегальной миграции и защиты прав казахстанских граждан достигли договоренности по расширению временных рамок программы добровольного выезда, позволяющей казахстанцам, работавшим в Корее нелегально, покинуть страну без штрафов и запрета на повторный въезд.

«Воспользоваться этой возможностью наши соотечественники могут в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года включительно», - сообщили в министерстве труда.

При этом программа не распространяется на лиц, совершивших уголовные преступления, подлежащих принудительному выдворению, а также на иностранцев, оказавшихся в нелегальном статусе после 1 декабря 2025 года.

В Минтруда уточнили, что для участия в программе необходимы паспорт, заявление о добровольном выезде и авиабилет. Подать предварительное уведомление нужно через иммиграционные офисы Республики Корея в период от 15 до 3 дней до даты вылета.