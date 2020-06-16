Торговый центр не пострадал
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Пожар в районе торгового центра ADK в Алматы ликвидирован
Фото пресс-службы ДЧС Алматы

В Алматы ликвидирован пожар в районе торгово-равзлекательного центра ADK, сообщил департамент по ЧС города. При этом сам ТРЦ пожар не затронул - он произошел рядом с ним.

По данным ДЧС, возгорание гидравлического масла произошло в цехе, занимающемся производством строительных панелей.

Пожар был ликвидирован в 19:45 по времени Алматы.

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