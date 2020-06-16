Пожар в районе торгового центра ADK в Алматы ликвидирован

Торговый центр не пострадал
В Алматы ликвидирован пожар в районе торгово-равзлекательного центра ADK, сообщил департамент по ЧС города. При этом сам ТРЦ пожар не затронул - он произошел рядом с ним.
Еще по теме:
- Спецкомиссия МИИР выясняет причину инцидента с вертолетом, на борту которого находился Аскар Мамин
- В Алматы из-за сильного дождя затопило дворы в частном секторе и улицы
- Токаев вновь поговорил с Мирзиёевым
- Российский бизнесмен Усманов перечислил $5,2 млн пострадавшим от наводнения в Туркестанской области
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые