До 88 выросло число умерших от коронавируса в Казахстане

Минздрав вечером во вторник сообщил о смерти еще семи человек от последствий коронавируса.

По данным ведомства, в Туркестанской области умерли мужчины в возрасте 46 и 75 лет, в Западно-Казахстанской области - 88-летняя женщина и 79-летний мужчина, в Карагандинской области - мужчины в возрасте 71 и 81 года, в Алматы - 55-летний мужчина. Минздрав не приводит другой информации о пациентах.

Это крупнейший разовый прирост новых смертельных случаев в Казахстане с начала эпидемии.

В статистику также не вошел случай смерти пациентки в Атырауской области, о котором местное управление здравоохранения сообщило во вторник.

В Алматы число смертельных случаев от последствий коронавируса выросло до 13, в Карагандинской области - до 9, в Западно-Казахстанской области - до 6, в Туркестанской области - до 5.

Всего в Казахстане, по официальным данным Минздрава, от коронавируса умерло 88 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.