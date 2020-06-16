Она поступила в больницу 13 июня
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В Атырауской области скончалась пациентка с коронавирусом
Фото Дулата Есназара

В Жылыойском районе Атырауской области 15 июня скончалась 48-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщает «Казинформ».

По данным управления здравоохранения области, 13 июня она была доставлена бригадой скорой помощи в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышенную температуру, затрудненное дыхания и кашель.

«После проведения КТ было выявлено 50% поражения легких. В связи с тяжелым состоянием больная была госпитализирована в бокс инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проведение интенсивной терапии и оказанную медицинскую помощь, 15 июня была констатирована смерть пациентки», - проинформировали в облздраве.

Сообщается, что ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла.

Это 82-й летальный случай в Казахстане за весь период, в Атырауской области – четвертый. Но Минздрав пока не сообщил об этом случае и не включил его в общую статистику.

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