Расписание рейсов в Китай еще рассматривается авиаперевозчиками – КГА

С 20 июня Казахстан поэтапно возобновляет авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Таиландом, Грузией, Японией и Китаем. И если в первые пять стран билеты уже в продаже, то в КНР расписание рейсов находится «на стадии рассмотрения», сообщает комитет гражданской авиации.

«В настоящее время казахстанские и иностранные авиакомпании предварительно сформировали расписание международных рейсов, рейсы будут выполняться согласно официально опубликованному расписанию на веб-сайтах авиакомпаний. При этом расписание рейсов может корректироваться авиакомпаниями. Для удобства пассажиров продажа авиабилетов по международным направлениям, а именно по направлению в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд и Грузию, уже ведется», - сообщили в КГА.

Вместе с тем «в связи с ограничительными мерами со стороны Китайской Народной Республики, расписание казахстанских и иностранных авиаперевозчиков находится на стадии рассмотрения».

«Рейсы будут осуществляться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и иностранными государствами. Главным санитарным врачом РК на транспорте будет отслеживаться ситуация в этих странах и при ухудшении эпидемиологической обстановки будут приниматься соответствующие меры», - подчеркнули в ведомстве.

На сайте Air Astana сообщается, что авиакомпания возобновляет рейсы в Стамбул и Анталию из Алматы с 20 июня, из столицы в эти города Турции – с 21 июня, из Атырау – с 23 июня. В Тбилиси рейсы возобновятся с 1 июля, в Батуми – с 3 июля. Также с 1 июля возобновляется авиасообщение с Сеулом.

Авиакомпания SCAT возобновляет рейсы из Шымкента и Актау в Стамбул с 1 июля.