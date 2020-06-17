Эпидобстановка в столице ухудшилась, констатировала Кисикова

В столице Казахстана ухудшилась эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции, однако руководитель управления общественного здравоохранения города призывает граждан «не бежать и сдавать анализы» на COVID-19, а просто соблюдать меры предосторожности.

«В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня в городе зарегистрировано 2951 случаев коронавирусной инфекции. Количество инфицированных растет», - заявила Кисикова.

По ее словам, за последние три дня ежедневно регистрируется свыше 150 новых случаев, половина из которых бессимптомные. В том числе в связи с этим количество обращений в «скорую» увеличилось в 3,5 раза и достигло 3700 за прошедшие сутки, обслужено свыше 2 тыс. вызовов, что вдвое больше, чем обычно.

«Количество вызовов только с клиникой коронавирусной инфекции увеличилось за прошедшие сутки до 427, то есть в 8 раз», - уточнила руководитель управления общественного здравоохранения.

В общей сложности, проинформировала она, сегодня в городе функционируют 8 лабораторий с мощностью до 5 тыс. исследований. На 17 июня проведено порядка 170 тыс. тестов, сейчас в наличии есть свыше 40 тыс. тестов. Также дополнительно проводится закуп ПЦР-тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Идет очень большая нагрузка на лабораторную службу, сдавать тесты нужно только тем, у кого имеются симптомы и тем, которые являются близкими потенциальными контактными. Всем остальным сдавать не нужно – во избежание нехватки тестов и для оперативной обработки результатов», - попросила Кисикова, сообщив, что свыше 20 сотрудников лабораторий уже заразились COVID-19.

«Еще раз заостряю внимание: не надо бежать и сдавать анализы без какой-либо надобности, не создавая паники в семье и нагрузки на лабораторную службу. Просто надо соблюдать все рекомендации врачей», - подчеркнула она.