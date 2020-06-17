Накануне сильный ветер повредил свыше 90 домов, пострадали 7 человек
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В Аягозском районе ВКО объявлена чрезвычайная ситуация
Фото ДЧС ВКО

В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил глава региона Даниал Ахметов.

«Вчера вечером в Аягозском районе прошел сильный порывистый ветер скоростью до 28 м/с. Сегодня в районе объявлена ЧС. Выехала специальная комиссия во главе с моим заместителем Б.Баяхметовым. На месте работают все коммунальные и аварийные службы. Поручаю в течение недели выполнить все восстановительные работы. Необходимый объем средств будет выделен незамедлительно», - написал аким в Instagram.

По предварительным данным, пострадали 72 жилых и 19 многоэтажных домов, а также 8 административных зданий. В результате падения деревьев и веток произошел обрыв линий электропередачи, без электричества остались 3679 абонентов.

«В настоящее время идет поэтапное подключение. 5 аварийных бригад ВК РЭК в ближайшее время должны завершить работу в оставшихся 700 абонентов», - сообщил аким области.

Кроме того, в городскую больницу обратились 7 человек с травмами различной степени тяжести. Их состояние стабильное, один пациент находится в стационаре.

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