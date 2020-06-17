Правительство огласит меры для стабилизации эпидситуации, обещает Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство готовится огласить новые меры для стабилизации ситуации с коронавирусом.

В четверг правительство "огласит меры по стабилизации эпидемиологической обстановки, включая расширение тестирования", написал он в Twitter.

При этом Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом "из-за массового несоблюдения гражданами карантинного режима остаётся непростой, но находится под контролем правительства".

В последнюю неделю в Казахстане быстро растет число зараженных коронавирусом. За вторник в стране было зарегистрировано 1 033 случая заражения - это рекордное значение с начала эпидемии. С начала июня резко возрасла также смертность от коронавируса.

В среду руководители управлений здравоохранения Алматы и столицы признали, что эпидситуация ухудшается, а места в больницах заканчиваются. Из-за изменения протокола лечения Минздравом зараженным предлагают оставаться на лечение дома, десятки людей жалуются на отказы в госпитализации.

Значительно ухудшилась также ситуация с тестированием - жителям Алматы и столицы нужно ждать тестирования на COVID-19 2-3 дня, потом столько же - результатов тестов.