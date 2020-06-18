Алматинцев начали информировать о качестве воздуха в городе

В Алматы стартовал проект по информированию горожан о качестве воздуха в различных частях мегаполиса, сообщает пресс-служба акимата города.

«Данные мониторинга состояния воздуха начали выводить на LED-экраны. Информация выводится с датчиков, расположенных в разных частях города, ведет Казгидромет. Этот проект позволит повысить уровень информированности алматинцев о качестве городской среды», - цитирует пресс-служба акима Алматы Бакытжана Сагинтаева.

Информация будет поступать с 26 датчиков на ближайшие LED-экраны, данные о взвешенных частицах PM 2,5 в воздухе, диоксиде серы, диоксиде азота, оксиде азота, оксиде углерода, фенола будут обновляться 3 раза в день. Дополнительно будет подключено еще 10 мониторинговых станций.

Проект реализован в соответствии с поручением акима Алматы и является частью комплекса мер по улучшению экологической обстановки в городе, отметили в акимате.