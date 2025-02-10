Слезть с угля

Read this article in English.Зима в Бишкеке, столице Кыргызстана, давно стала временем года, которого местные жители боятся не только из-за морозов, но и из-за удушающей пелены смога. В этом году ситуация особенно тяжелая: во время недавнего похолодания воздух в Бишкеке оказался на третьем месте по загрязнению воздуха в мире.
Правительство постоянно обещает решить проблему, но ощутимых изменений горожане пока не почувствовали. 22 января во время стремительного заседания Жогорку Кенеша депутаты предложили целый ряд мер — от мобильных станций мониторинга воздуха до запрета на продажу некачественного угля. Некоторые выступили за налог на старые автомобили, а кое-кто и вовсе предложил на сутки очистить улицы от машин.
Однако многие уверены, что власти попросту тянут время. Еще в ноябре депутат Камила Талиева призвала объявить 2025-й годом борьбы со смогом, обвинив чиновников в «безразличии» к проблеме.
Но чем заставить их действовать? Грязный воздух — это, конечно, наглядный упрек власти, которая привыкла заглушать критику, но заставит ли он ее что-то предпринять?
Плотный слой смога
Недавние кадры с дрона, опубликованные местным изданием Kaktus Media, наглядно демонстрируют масштаб проблемы, с которой столкнулись власти. В один из ясных безоблачных зимних дней город едва различим сквозь густую серую дымку.
На уровне улиц этот удушающий туман представляет серьезную опасность. В особенно тяжелые дни смог ощущается всеми органами чувств: его можно не только увидеть, но и услышать — в частом кашле прохожих, а также почувствовать на вкус и запах.
По данным Всемирного банка, который выделил $50 млн на улучшение качества воздуха в Кыргызстане, главную угрозу представляют мелкие твердые частицы PM2.5, способные проникать глубоко в легкие.
«В последние зимы среднесуточный уровень PM2.5 часто превышал 200 микрограмм на кубический метр (µg/m³), что в 13 раз больше предела, рекомендованного ВОЗ (15 µg/m³). Это делает Бишкек одним из самых загрязненных городов мира», — заявили в представительстве Всемирного банка «Власти». Там также подчеркнули, что воздействие этих частиц «серьезно угрожает здоровью, вызывая респираторные инфекции, рак, сердечно-сосудистые заболевания и преждевременные смерти».
Косвенные последствия тоже ощутимы: в условиях загрязненного воздуха все меньше людей занимаются спортом, бег и езда на велосипеде на улице становятся опасными.
Все это негативно сказывается на общественном здоровье. Согласно отчету Программы развития ООН (ПРООН) за 2022 год, проблемы, вызванные загрязнением воздуха, ежегодно обходятся Кыргызстану в $24 млн и стали причиной около 5 000 преждевременных смертей в период с 2010 по 2019 год.
Причины
«Проблема смога в Бишкеке не уникальна», — говорит Ксения Прилуцкая, антрополог и научная сотрудница University of Naples L’Orientale, изучающая активизм в сфере экологии с 2018 года.
В интервью «Власти» Прилуцкая отметила, что многие города Центральной Азии, включая Алматы, зимой особенно уязвимы перед загрязнением воздуха.
«Специфическая особенность региона — использование угля на теплоэлектростанциях», — поясняет она, добавляя, что смог в Бишкеке является следствием сразу нескольких факторов. Среди них — отопление частных домов углем, эксплуатация устаревших автомобилей с неэффективной системой выхлопа, рост числа высотных зданий, мешающих циркуляции воздуха, а также увеличение населения, которое усугубляет все эти проблемы.
С момента обретения независимости в 1991 году население Бишкека почти удвоилось — с 648 000 до 1,1 миллиона человек. Большая часть этого роста пришлась на новостройки, где в отличие от центра города, отапливаемого газом, основным источником тепла остается уголь.
Ситуацию усугубляет то, что чаще всего используется бурый уголь из печально известного месторождения Кара-Кече в Нарынской области. Он грязный, неэффективный, но дешевле, чем более качественный уголь, импортируемый из Казахстана.
Транспорт — еще одна большая проблема.
«Дело не столько в количестве автомобилей, сколько в их возрасте, ведь у старых машин часто неисправна система очистки выхлопных газов», — отмечает Прилуцкая.
Согласно последним данным правительства, 85% автомобилей в Бишкеке старше 15 лет. Каталитические нейтрализаторы, которые преобразуют токсичные газы в менее вредные вещества, начинают выходить из строя примерно через десять лет эксплуатации.
В итоге смог создает порочный круг, когда люди именно из-за него предпочитают ездить на машинах.
«Я часто езжу на работу на машине из-за смога и хотя я понимаю, что усугубляю проблему, я не хочу, чтобы мои дети дышали этим воздухом», — рассказал «Власти» Айбек Исаков, предприниматель, живущий в центре города.
Что предпринимается?
Как местные власти, так и правительство, часто полны риторики о том, как они будут вести «борьбу со смогом». Почти каждый день появляются новые заявления и предложения, но реальные успехи в решении вопросов отопления и выбросов от автомобилей остаются скромными.
Например, правительство с гордостью объявляло о покупке автопарка газовых автобусов из Китая, сопровождая это решением запретить маршрутки в центре города.
Депутат парламента Марлен Маматалиев в интервью «Власти» заявил, что маршрутки необходимо убрать.
«Маршрутки буквально убивали воздух, ведь они все работают на дизеле», — пояснил Маматалиев .
В часы пик новые газовые автобусы переполнены пассажирами, а их маршруты ограничены. Маматалиев предлагает ввести больше кольцевых маршрутов, а также систему пересадки без повторной оплаты, что могло бы повысить удобство и популярность общественного транспорта.
Некоторые утверждают, что у правительства вовсе нет интереса развивать экологичный транспорт. Они указывают на решение мэра Бишкека Айбека Джунушалиева вывести из эксплуатации городской парк электрических троллейбусов прошлым летом. По словам мэра, троллейбусы были убыточными, а число пассажиров снижалось. Взамен он пообещал привезти из Китая новый парк электробусов.
Экологическая активистка Бермет Борубаева, подавшая в суд на правительство из-за ликвидации троллейбусов, считает, что мэр действовал не в интересах горожан.
«Они просто хотят заработать — продадут не только провода, но и землю под электроподстанциями», — заявила Борубаева «Власти».
Дефицит общественного транспорта лишь усугубил проблему пробок. Многие надеялись, что массовый переход на электромобили станет решением, но свежие данные показывают 28% снижение импорта электрокаров из Китая в 2024 году.
Между тем, открытие нового завода по производству электромобилей, строящегося в рамках совместного проекта кыргызского правительства и китайской компании China Hubei Zhuoyue Group, запланированное на август прошлого года, задерживается. Новая дата запуска пока не объявлена.
Другие экологичные решения, такие как развитие велосипедной инфраструктуры, которые помогли снизить уровень загрязнения во многих городах мира, в Бишкеке остаются вне повестки.
«Городская администрация по-прежнему рассматривает Бишкек как город для автомобилистов. Отсюда постоянное расширение дорог, увеличение парковок и сокращение пространства для пешеходов и велосипедов, что лишь усугубляет проблему», — отмечает Прилуцкая.
Но самой большой проблемой остается отопление. В отчете ПРООН за 2022 год было сделано однозначное заключение: лучший и наиболее эффективный способ улучшить качество воздуха — перевести городскую систему отопления с угля на газ. Несмотря на определенные шаги в этом направлении и регулярные заявления властей о росте числа домохозяйств, перешедших на газ, факты говорят сами за себя: около 50% домов в Бишкеке, особенно в пригородах, до сих пор отапливаются углем.
При этом у правительства нет планов полностью отказаться от угля, который рассматривается как важный элемент экономической независимости для страны с ограниченными финансовыми ресурсами.
В 2022 году президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о продлении железнодорожной линии до месторождения Кара-Кече, чтобы упростить транспортировку угля на Бишкекскую ТЭЦ. А летом 2024 года электростанция начала получать более качественный уголь с месторождения Минг-Куш, также расположенного в Нарынской области.
О важности энергетической самостоятельности для правительства говорит и тот факт, что импорт угля из Казахстана за прошлый год сократился на 52%.
Находится ли правительство под давлением?
Оценить общественные настроения непросто. Средний класс Бишкека часто утверждает, что смог — это самая серьезная проблема города. Однако в бедных районах людей гораздо больше волнуют вопросы отопления и безработицы.
Сбалансировать крайне ограниченные ресурсы Кыргызстана так, чтобы все остались довольны, вряд ли возможно. Тем не менее, несмотря на давление на независимые СМИ, тема загрязнения воздуха за последнее десятилетие заняла важное место в политической повестке.
«Когда я стал депутатом в 2018 году, не все осознавали масштаб проблемы, — вспоминает Маматалиев, — Помню, тогдашний премьер-министр говорил глупости вроде “смог возникает, когда машины быстро проезжают по пыльной дороге”. Сегодня это кажется смешным. Но, к счастью, с тех пор отношение к вопросу изменилось».
Другие, однако, считают, что у политиков своя трактовка того, что значит «принимать проблему всерьез». В октябре 2024 года министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что «этой зимой в Бишкеке не будет смога», вызвав волну насмешек.
«Я почти уверен, что у таких чиновников дома стоят очистители воздуха или они просто могут уехать подальше от смога. Вот почему они даже не признают, что проблема существует», — сказал «Власти» один из оппозиционных активистов на условиях анонимности.
Есть и те, кто считает, что проблема смога привлекает непропорционально много внимания только потому, что затрагивает городских профессионалов, включая журналистов и активистов.
«Это проблема для “балконских”, — заявил политолог Алибек Мукамбаев, используя местный жаргон для обозначения столичного среднего класса, — Эти люди могут жаловаться сколько угодно, но они не способны вывести на площадь 500 крепких парней, чтобы штурмовать парламент — а именно таких людей боится власть».
По мнению Мукамбаева, смог может быть даже выгоден правительству:
«Пока говорящий класс занят этой темой, он не обсуждает более чувствительные вопросы».
Поддержите журналистику, которой доверяют.