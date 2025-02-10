Слезть с угля

Правительство постоянно обещает решить проблему, но ощутимых изменений горожане пока не почувствовали. 22 января во время стремительного заседания Жогорку Кенеша депутаты предложили целый ряд мер — от мобильных станций мониторинга воздуха до запрета на продажу некачественного угля. Некоторые выступили за налог на старые автомобили, а кое-кто и вовсе предложил на сутки очистить улицы от машин.

Однако многие уверены, что власти попросту тянут время. Еще в ноябре депутат Камила Талиева призвала объявить 2025-й годом борьбы со смогом, обвинив чиновников в «безразличии» к проблеме.

Но чем заставить их действовать? Грязный воздух — это, конечно, наглядный упрек власти, которая привыкла заглушать критику, но заставит ли он ее что-то предпринять?