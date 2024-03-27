Аким Атырауской области поручил создать комиссию по выяснению причин загрязнения воздуха в Атырау

24 марта в Атырау было зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 97 раз, что говорит о чрезвычайно высоком загрязнении, однако до сих пор не выяснены причины загрязнения воздуха и никто не привлечен к ответственности. В этой связи на совещании по экологической ситуации в регионе аким Атырауской области Серик Шапкенов поручил создать комиссию.

По информации руководителя департамента экологии Алибека Бекмухамедова, за сутки зарегистрировано 36 фактов высокого и два факта экстремального загрязнения воздуха. В департаменте экологии полагают, что запах может исходить от полей испарения «Сасыксай», расположенных в левой части города.

«Здесь сильно загрязняющий атмосферный воздух ингредиент превысил предельно допустимую концентрацию в 10 раз. Кроме того, 24 марта в 9:40 на станции мониторинга качества атмосферного воздуха "Привокзальный" зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 97 раз», - сказал Бекмухамедов.

Руководитель областного филиала РГП «Казгидромет» Салауат Толенов добавил, что вся информация о фактах загрязнения воздуха своевременно предоставляется в департамент экологии и акимат, однако в ночь с 24 на 25 марта, с 3 часов до 7 утра, станции мониторинга загрязнения воздуха Атырауского НПЗ и компании NCOC N.V данные не предоставили. В соцсетях распространялась информация, что запах сероводорода исходит от месторождения Карабатан.

«Мы измерили качество атмосферного воздуха в жилом массиве возле АНПЗ. Ветер дул с северо-востока. В жилом массиве, расположенном в правой стороне от ТОО “АНПЗ”, отмечено превышение ПДК по сероводороду в 21-25 раз. А с левой стороны от завода ПДК превышена в 17,5 раза, - добавил он.

Однако директор по охране и безопасности труда консорциума Уалихан Жанаисов отрицает это, заявив, что компания тоже провела анализ, причем «качество воздуха проверяли с часа ночи до 9 часов утра».

«По результатам проверки, проведенной 24-25 марта, преобладающее направление ветра – с северо-запада на юго-восток, то есть в сторону месторождения. Кроме того, скорость ветра была 2 метра в секунду. Мы получаем данные со всех станций, ситуация под контролем», - сказал Жанаисов.

Глава региона раскритиковал работу ответственных органов, не принявших оперативных мер при распространении неприятного запаха в Атырау, констатировав, что жители жаловались на это еще несколько дней назад. Шапкенов сомневается, что неприятный запах исходит от полей испарения «Тухлая балка», так как «там почистили воду, даже на это место прилетели фламинго». На полях испарения «Квадрат» также ведутся очистные работы, отметил он, и запах, исходящий от них, полностью покрыть город не может.

«Данная ситуация показала, что компетентные государственные органы не выполняют свои функциональные обязанности оперативно и на должном уровне. Создайте комиссию и подключите к решению этих вопросов компетентных специалистов. Необходимо собрать информацию со станций атмосферного воздуха АФ РГП “Казгидромед”, провести анализ и на основе этих работ принять соответствующие меры наказания, поручил Шапкенов.