В Казахстане число летальных случаев от коронавируса достигло сотни

В столице скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Пациенты – 57-летний мужчина и женщины 68 и 74 лет.

Больше никаких подробностей Минздрав не приводит, отмечая только, что «комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции».

С начала этой недели Минздрав сообщил о смерти уже 23 пациентов от последствий коронавируса, за всю минувшую неделю умер 21 человек.

В столице число смертельных случаев достигло 24 - регион остается лидером по числу смертей от коронавируса.

Всего в Казахстане, по официальным данным Минздрава, от коронавируса умерло 100 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.\