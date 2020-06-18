Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Он продолжает работать
Тамара Вааль, Vласть
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг его пресс-служба.
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