Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг его пресс-служба.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что «повода для беспокойства нет». В настоящее время Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Отметим, что пресс-служба не сообщает, есть ли у первого президента симптомы вируса или заболевание проходит в бессимптомной форме.