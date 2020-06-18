Он продолжает работать
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом
фото дамира отегена

Тамара Вааль, Vласть

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией, сообщила в четверг его пресс-служба.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что «повода для беспокойства нет». В настоящее время Назарбаев продолжает работать дистанционно.

Отметим, что пресс-служба не сообщает, есть ли у первого президента симптомы вируса или заболевание проходит в бессимптомной форме.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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