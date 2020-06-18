В Казахстане резко возросло число оправдательных приговоров по тяжким преступлениям

Как сообщается на сайте Акорды, за 2,5 года реализован ряд пилотных проектов и разработаны 22 законопроекта, из которых 10 уже приняты. Изменения затронули сферу формирования судейского кадрового корпуса. В частности, внедрены эффективные HR-технологии для отбора новых судей, в ведение Высшего судебного совета переданы вопросы дисциплинарной ответственности и кадрового резерва судей, а также новый институт оценки действующих судей – комиссия по качеству правосудия, перечислил Асанов. По его информации, по новой методике оценки до 2022 года аттестацию пройдут порядка 80% судей. В 2019 году ее не смогли успешно пройти 10% судей.

Жакип Асанов также обратил внимание главы государства на резкий рост оправдательных приговоров, особенно по тяжким преступлениям – в 12 раз, по особо тяжким – в 6 раз. При этом не уточняется, за какой именно период.

Также он рассказал об изменениях, которые ожидают судебную систему после введения в действие поправок в Гражданский процессуальный кодекс с 22 июня, и затронул тему административной юстиции, внедрение которой в Казахстане ожидается после принятия Административного процедурно-процессуального кодекса. Сегодня этот кодекс принял сенат.

Вместе с тем председатель Верховного Суда проинформировал, что в условиях пандемии принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности для участников судебных процессов, при этом отправление правосудия ни в период чрезвычайного положения, ни после него не прекращалось.

По итогам беседы Токаев поставил перед судебной системой ряд конкретных задач и выразил надежду, что суды продолжат бесперебойную работу в нынешней непростой обстановке.