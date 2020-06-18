Горсуд Алматы оставил в силе постановление об аресте Асии Тулесовой

Адвокат гражданской активистки Асии Тулесовой Джохар Утебеков сообщил Vласти, что городской суд отказал стороне защиты в удовлетворении их жалобы и оставил в силе постановление следственного суда о содержании Тулесовой под стражей в силе. Утебеков уточнил, что обжаловать пытались постановление о ее аресте до 18 июня. Вчера арест Тулесовой вновь продлили до 28 июня.

Напомним, что вчера, 17 июня, прокурор Алихан Турганкулов заявил, что время необходимо для ознакомления стороны защиты с делом. Мать Тулесовой Жанар Джандосова при этом подчеркнула, что в деле «всего два тома».

Журналистов к суду по рассмотрению жалобы защиты не допустили. В пресс-службе горсуда сообщили Vласти, что на апелляции по постановлениям следственного суда допускают только стороны и судью.

Тулесову обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применение насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва прошлого суда по мере пресечения так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

Тулесова была задержана после допроса в полиции в понедельник вечером. Позже общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить из ИВС активистку Асию Тулесову.

Освобождения Тулесовой также требуют международные правозащитные организации, в частности Human Rights Watch и Amnesty International.