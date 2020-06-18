Число пациентов с коронавирусом, умерших от других заболеваний, увеличилось до 54 – Минздрав

Число пациентов с коронавирусом, умерших от других заболеваний, на сегодняшний день составляет 54, сообщила на брифинге в СЦК и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева.

«От КВИ в стране умерло 97 пациентов, это случаи, где коронавирусная инфекция явилась непосредственной причиной смерти. Вместе с тем есть 54 случая смерти от других основных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания, где КВИ была диагностирована и явилась сопутствующей патологией и не повлияла на неблагоприятный исход», - сказала она.

Она напомнила, что каждый летальный случай анализируется спецкомиссией при управлении здравоохранения регионов, «куда привлекаются профильные специалисты, сотрудники профессорско-преподавательский состав медвузов, сотрудники комитета контроля качества», и анализируя медицинскую документацию и эпидданные, «делают вывод, имело ли в каждом конкретном случае влияние КВИ на исход».

Отметим, что сегодня днем Минздрав сообщил о смерти еще трех пациентов с коронавирусом в столице. Таким образом, общее число случаев в стране достигло сотни.

Напомним, что министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом.