Казахстан дополнительно закупит 1,2 млн тестов на коронавирус

В ближайшие десять дней Казахстан закупит дополнительно 1,2 млн ПЦР-тестов на коронавирус, а количество тестирований доведут до 30 тыс. в сутки, сообщила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. министра здравоохранения Лязат Актаева.

«В наличии сейчас есть свыше 390 тыс. тестов. На два города – Нур-Султан и Алматы – есть порядка 200 тыс. тестов. Если сейчас идет около 28 тыс. тестов (в сутки – V), то мы доведем до 30 тыс. тестов», - сообщила Актаева.

Она напомнила, что сегодня состоялась межведомственная комиссия под председательством премьер-министра, где акимам поручили развернуть дополнительные ПЦР-лаборатории в медорганизациях.

«В течение следующих дней 10 будет проведен закуп 1 млн 200 тыс. ПЦР-тестов», - заявила и.о. министра здравоохранения.