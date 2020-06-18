Ильяшев ожидает скорого приговора, судья утверждает, что совершенно независима

В четверг в суде №2 Медеуского района Алматы продолжился суд над политическим активистом Альнуром Ильяшевым, которого обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.

Адвокаты заявили несколько ходатайств. В частности, Таир Назханов просил допросить свидетелей по поводу того, есть ли в постах Ильяшева «опасность общественному порядку».

«Ранее защитой было предъявлено ходатайство о признании [партии] Нур Отан потерпевшим, но в основу этого отказа [легло] мнение прокурора, что якобы действиями Ильяшева была создана опасность общественному порядку. Но обвинением не было предъявлено доказательство этой опасности, поэтому просим допросить свидетелей», - сказал Назханов, назвав среди свидетелей правозащитника Галыма Агелеуова, журналистку Асем Жапишеву, общественных деятелей Аиду Альжанову и Асета Наурызбаева, а также политическую активистку Данаю Калиеву. Судья Махарадзе согласилась вызвать в суд Альжанову и Калиеву. Судья сообщила, что допрос свидетелей произойдет после того, как озвучат обвинительный акт.

Также Назханов ходатайствовал о рассмотрении в суде ссылок на СМИ Liter.kz, Kapital.kz и Zakon.kz. По словам адвоката, ссылки на эти СМИ есть в постах Ильяшева, за которые против него завели уголовное дело, что доказывает «отсутствие заведомой ложности заявлений».

Другое ходатайство касалось эксперта Акбаровой. «В тридцати видах экспертиз нет политологической экспертизы. Поэтому нужно узнать, какую методику выбрала Акбарова, поэтому ее необходимо допросить. Акбарова говорит, что у нее четыре высших образования, но в справке написано, что у нее диплом по истории. Где юридический диплом, где политологический, социологический?», - задался вопросами Назханов, заметив также, что, по его словам, Акбарова в своей экспертизе ссылается на источники 2003-2009 годов, уже утративших свою актуальность. Кроме того, он попросил проверить, состоит ли эксперт Акбарова в партии Нур Отан, чтобы понять, не могла ли она оказаться предвзятой.

Прокурор Дастан Мырзагали просил отказать в ходатайстве о допросе свидетелей защиты, потому что, как он считает, они не имеют отношения к делу. В то же время рассмотрение вопроса о членстве эксперта Акбаровой в партии Нур Отан Мырзагали оставил на рассмотрение суда.

Другой адвокат Ильяшева Нурлан Рахманов вновь ходатайствовал об изменении меры пресечения своему подзащитному. «Прошу рассмотреть и изменить меру пресечения если не на подписку о невыезде, то хотя бы на поручительство», - поддержал коллегу адвокат Виталий Воронов.

Прокурор Мырзагали просил отказать в удовлетворении этого ходатайства. Судья отказала.

Затем Мырзагали зачитал обвинительный акт, среди прочего упомянув некие «общественные объединения». Ильяшев обратился к прокурору, с просьбой уточнить, о каких общественных объединениях идет речь, на что Мырзагали ответил: «Вы не имеете права мне вопросы задавать». После этого Ильяшев с тем же вопросом обратился к судье Махарадзе, но она спросила, признает ли Ильяшев вину. «Нет, конечно, я реализовал свое конституционное право», - ответил Ильяшев.

Также политактивист заявил, что у него есть инсайдерская информация, согласно которой, «не позднее понедельника» его приговорят к 4 годам и 8 месяцам заключения. Судья Махарадзе назвала эту информацию недостоверной, заявив, что «суд является независимым».

Адвокат Рахманов просил допросить экспертов в суде, но судья ответила, что приняла решение о приобщении их заключений к делу, но не о вызове их в суд. Рахманов заявил, что судья Махарадзе обещала вызвать их в суд.

Затем судья Махарадзе заявила о начале допроса Ильяшева, после чего адвокат Воронов заметил, что «первыми допрашивают защитники». «Вы не имеет на это права», - подчеркнул Воронов. Адвокат Назханов в свою очередь просил прокурора предоставить доказательства вины Ильяшева. «Доказательства существуют», - сказал прокурор Мырзагали, заявив, что они у судьи на столе.

После перерыва адвокат Рахманов заявил ходатайство об отводе судьи Махарадзе в связи с необоснованным отказом в изменении меры пресечения. Судья Саликов, рассмотревший ходайство, отказал в отводе Залины Махарадзе.

После этого адвокат Назханов заявил отвод всему составу суда №2 Медеуского района, посчитав, что объективное рассмотрение дела суд не обеспечил. В отводе отказали, Назханов вновь ходатайствовал об отводе, судья Махарадзе в очередной раз ушла в совещательную комнату и вновь отказала в отводе.

Судья Махарадзе заявила, что адвокаты используют право ходатайствовать об отводе «по надуманным основаниям».

«Вы желаете давать показания?» - обратилась судья Махарадзе к Ильяшеву. На это он ответил, что готов это сделать после того, как прокурор озвучит доказательства. «Доказательства, доставленные обвинением, имеются в материалах дела», - сказала судья Махарадзе, после чего начали допрос свидетелей защиты.

Свидетельница защиты Айжан Кенес, которую допрашивали по поводу постов Ильяшева, в связи с которыми было открыто уголовное дело, сказала: «Для меня это очевидные посты, каждый третий казахстанец может сказать. Не каждый осмелится сказать, но думает так каждый третий. Негативных эмоций [посты] не вызывают, просто независимое мнение, судить за это бесмысленно».

Свидетель обвинения Роза Акбарова подтвердила свои экспертные выводы о постах Ильяшева, которые зачитала судья. Согласно этим выводам, «в постах (Ильяшева – V) имеется негативная информация о партии Нур Отан, выраженная в оценочной форме». В случае несоответствия действительности, как говорится в озвученных судьей выводах Акбаровой, эту информацию можно интерпретировать «как причиняющую вред деловой репутации партии Нур Отан».

Вслед за этим последовал продолжительный спор по поводу образования Акбаровой. В частности адвокат Назханов интересовался о ее сертификате прохождения международной стажировки в Лондоне. Акбарова заявила, что может предоставить оригинал. Также, отвечая на вопросы Назханова, она сообщила, что у нее есть диплом преподавателя истории и социально-политических наук.

Также Назханов усомнился, что Акбарова могла быть в Алматы с 14 по 17 апреля, в период, когда было сделано заключение, потому что в это время в стране действовал режим ЧП, а Акбарова живет в столице. Акбарова заявила, что приехала на машине, по ее словам, это вполне реалистично. Кроме того, она заявила, что у нее были разрешения на передвижения. Далее последовало ходатайство об истребовании информации о перемещениях Акбаровой в этот период. Судья отказалась удовлетворить ходатайство. «У нее был допуск», - заявила Махарадзе.

Рассмотрение дела продолжится в пятницу утром.

В ходе процесса Ильяшев сравнил суд над ним с репрессиями 1937-1938 годах в СССР. «Идет повтор. Пока мы, как нация, не пройдем через эти жертвы, не дадим отпор этому беспределу и тирании, мы дальше не сдвинемся. Нас также будут [неразборчиво] отводить, как скот. Этот процесс – это одна из возможностей продемонстрировать твердость нашего характера, готовность идти на жертвы ради освобождения нашей страны от тирании», - сказал Ильяшев. Также он заявил, что «на всю тюрьму меня одного судят».

Защитники Ильяшева и он сам не раз обращали внимание, что суд проходит слишком быстро.

Альнур Ильяшев был задержан в апреле, позднее следственный суд санкционировал его арест на два месяца на время досудебного расследования. Его обвинили в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии «Нур Отан», хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП. По версии следствия, «заведомо ложная» информация есть в постах Ильяшева в Facebook от 21, 26 и 28 марта. В них упоминаются Нурсултан Назарбаев и партия Нур Отан. Партия отрицала свою роль в уголовном деле против Ильяшева, однако в постановлении о квалификации дела, которое 22 апреля у себя в Facebook опубликовал брат политактивиста Дос Ильяшев, говорится о критике именно в адрес «партии власти».

«26 марта Альнур Ильяшев опубликовал в соцсетях пост "Гора родила мышь", 28 марта – "Nur Otan – партия жуликов и воров", направленные на формирование мнения о несостоятельности деятельности партии Nur Otan в условиях ЧП, что может привести к негативным последствиям», - говорится среди прочего в постановлении.