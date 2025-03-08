Причины их задержания неизвестны
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В Алматы полиция задержала активисток Oyan, Qazaqstan
Амарал Джакибаева в январе 2025 года во время акции протеста в Алматы, фото Акботы Узбекбай

В Алматы днем в субботу полиция задержала активисток движения Oyan, Qazaqstan Жанель Шахан и Акмарал Джакибаеву, сообщило движение в своем телеграм-канале.

По его информации, активисток доставили в управление полиции Алмалинского района.

Ни обстоятельства, ни причины задержания к этому моменту неизвестны. Полиция никак не комментировала задержание Шахан и Джакибаевой.

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