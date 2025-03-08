В Алматы полиция задержала активисток Oyan, Qazaqstan

Причины их задержания неизвестны
В Алматы днем в субботу полиция задержала активисток движения Oyan, Qazaqstan Жанель Шахан и Акмарал Джакибаеву, сообщило движение в своем телеграм-канале.
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