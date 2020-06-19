Модульный госпиталь планируется построить в Атырауской области

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и большое количество вахтовых работников, в Атырауской области планируется к концу августа построить модульный госпиталь, сообщил в пятницу в ходе заседания правительства аким региона Махамбет Досмухамбетов. При этом, отметил он, на Тенгизе ситуация стабилизировалась.

«По ситуации на Тенгизе – там было выявлено 1039 человек, заболевших коронавирусом. Мы нашли 36 очагов. На сегодняшний день на месторождении созданы все условия по вахтовой сезонной работе, ситуация стабилизировалась, прирост составил 1,8%», - сказал Досмухамбетов, отметив, что на Тенгизе есть больница на 315 койко-мест, в которой лечатся 147 зараженных коронавирусом.

Всего же возле месторождения имеется 94 вахтовых городка, в которых проживает 14 тыс. человек, а в рамках демобилизации вывезено порядка 27 тыс. человек. В области по вахтовому методу в общей сложности работают около 35 тыс. человек.

«Учитывая вышесказанное, есть необходимость построить на территории нашей области модульную клинику. Мы с подрядными компаниями сейчас проводим переговоры, и в конце августа, думаем, закончим постройку модульной поликлиники», - сообщил аким области.

Он также отметил, что в регионе увеличивается количество бессимптомных больных коронавирусом и уже достигло 624 человек.

«Те больные, которые не имеют возможности самоизолироваться, за последние две недели они увеличились с 31 до 200 человек, мы даем им номера в наших гостиницах и общежитиях. По области есть 13 провизорных стационаров, там лечатся ОРВИ, пневмония, коронавирус. Таких больных составляет сейчас 151 человек. В Атырауской областной больнице 6 человек подключены к ИВЛ. В общей сложности имеется в наличии 111 аппаратов ИВЛ», - заключил Досмухамбетов.