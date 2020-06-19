Назначен вице-министр информации и общественного развития Казахстана

Кемелбеку Ойшыбаеву 42 года. Он уроженец Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Журналист», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юрист». Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом информагентства «Интерфакс-Казахстан». В разные годы также работал в структуре АО «Казахтелеком» на руководящих должностях, в коммерческих структурах, был заместителем, а потом первым заместителем генерального директора ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы», возглавлял Службу центральных коммуникаций при министерстве информации и коммуникаций, был председателем правления АО «Телерадиокорпорация «Казахстан». С июня 2019 года занимал должность председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру».