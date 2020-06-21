В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов
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В США испытали авиабомбу
фото U.S. Navy/MCS 2nd Timothy Walter

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), сообщает РИА Новости.

Испытания снаряда развернули в июне, а завершить оценку возможностей StormBreaker должны до конца года. В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Отмечается, что авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.

Помимо истребителей Super Hornet, получить новое вооружение среди первых может также F-15E Eagle, а позднее авиабомба войдет в оснащение истребителя-«неведимки» F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.

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