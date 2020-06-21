В США испытали авиабомбу

Испытания снаряда развернули в июне, а завершить оценку возможностей StormBreaker должны до конца года. В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Отмечается, что авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.

Помимо истребителей Super Hornet, получить новое вооружение среди первых может также F-15E Eagle, а позднее авиабомба войдет в оснащение истребителя-«неведимки» F-35 Lightning II, который сможет нести до 24 таких авиабомб.