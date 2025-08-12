США и Китай продлили тарифное перемирие еще на 90 дней

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке введения более высоких пошлин для Китая до 12 дня 10 ноября, сообщает Reuters .

«Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с КНР для решения проблемы отсутствия взаимной торговли в наших экономических отношениях и связанных с этим проблем национальной и экономической безопасности», - говорится в указе Трампа.

Также отмечается, что в ходе этих переговоров КНР «продолжает предпринимать важные шаги для исправления невзаимных торговых соглашений и решения проблем, вызывающих обеспокоенность Соединенных Штатов в вопросах экономики и национальной безопасности».

Министерство торговли Китая во вторник утром объявило о параллельной приостановке введения дополнительных пошлин, а также отложило на 90 дней добавление американских компаний в списки торговых и инвестиционных ограничений.

Срок действия тарифного перемирия между Пекином и Вашингтоном должен был истечь в ночь на вторник.

Новый указ Трампа не допускает резкого роста пошлин США на китайские товары до 145%, в то время как китайские пошлины на американские товары должны были достичь 125%. Указ закрепляет пока что 30%-ный тариф на китайский импорт, а китайские пошлины на американский импорт составляют 10%.

Вашингтон также оказывает давление на Пекин, требуя прекратить закупки российской нефти, чтобы оказать давление на Москву в связи с ее войной на Украине, а Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины для Китая.