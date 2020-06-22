Российская вакцина от коронавируса будет защищать в течение двух лет

Созданная в России вакцина позволит защитить получившего ее человека от коронавируса на срок более двух лет. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина вводится дважды. Подход, который используем мы, основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. В данном случае это ген, который кодирует белок всем хорошо известной «короны» у коронавируса. Как показывает практика, этот способ является наиболее рациональным и эффективным. Причем один и тот же ген вводится на разных носителях, что дает возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени», - сказал Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, такой подход «гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищен от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период».

2Именно в совместной работе с учреждениями Минобороны РФ, трудясь в африканской Гвинее над вакцинами против вируса Эбола, нам удалось доказать, что продолжительность иммунитета при таком использовании вакцины сохраняется по крайней мере два года. Но при этом может быть и больше. Поскольку вакцина против коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более», - отметил врач.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны России, на 18 добровольцах начались 18 июня в госпитале Бурденко. Их планируется завершить к концу июля, а осенью, возможно, начать выпуск препаратов.

«Надеюсь, эти исследования пройдут успешно, и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов. Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит выполнить совершенно беспрецедентную задачу – выпустить порядка 50-60, а возможно, и 70 млн доз данного препарата. Руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины», - сообщил Гинцбург.