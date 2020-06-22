Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч, в Иране умирают свыше сотни ежедневно

В Бразилии, которая находится на втором месте в мире после США по количеству смертей от COVID-19, число летальных случаев достигло почти 50,6 тыс., а общее число заболевших, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, - более 1 млн.

Русская служба ВВС сообщает, что по данным Минздрава Бразилии, за последние сутки от коронавируса в стране умерли более 1 тыс. человек, а число заболевших растет рекордными темпами: в последние дни каждые сутки регистрируется более 50 тыс. новых случаев. Ученые говорят, что пик эпидемии в Бразилии пока не пройден, и эта страна может пострадать от COVID-19 больше всех в мире.

Между тем в Европе пандемия коронавируса продолжает идти на спад, и страны Евросоюза все больше смягчают карантинные меры. В частности, Испания отменила чрезвычайное положение, которое действовало с 14 марта, и открыла свои границы для жителей большинства европейских стран. При этом прибывающие из ЕС, стран Шенгенской зоны и Великобритании больше не должны самоизолироваться на 2 недели. Правда, у прибывающих в страну будут измерять температуру, а туристы также должны будут сообщить, болели ли они COVID-19 и оставить свои контактные данные. В Испании по-прежнему действуют меры социального дистанцирования: люди должны оставаться друг от друга на расстоянии полтора метра, носить маски в магазинах и в общественном транспорте. В стране за весь период коронавирусом заразились порядка 246,3 тыс. человек, умерли 28,3 тыс. человек – по числу летальных исходов страна находится на третьем месте в Европе после Великобритании и Италии.

В Великобритании, по официальным данным, выявлено более 300 тыс. случаев коронавируса и зарегистрировано 42,5 тыс. умерших. А по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране 305,8 тыс. случаев заражения и 42,7 тыс. умерших. Последние данные Национального статистического бюро говорят, что еженедельная летальность в стране возвращается к обычному уровню для летнего времени года. Вместе с тем в Великобритании, которая, как и многие страны, пока не отменила собственные ограничения на поездки, по-прежнему действует 14-дневный карантин по прибытию из-за границы. А в Шотландии пятый день подряд нет новых смертей от коронавирусной инфекции, всего же здесь скончались 2 472 пациента.

А в Германии, по данным Института им. Роберта Коха по изучению инфекционных болезней, резко подскочил базовый показатель R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) – в воскресенье он составил 2,88, по сравнению с 1,79 в субботу ( то есть от 100 инфицированных заразится 288 человек, а для эффективного сдерживания распространения болезни необходимо, чтобы число R было меньше 1). По данным Института Коха, новые вспышки в Германии произошли в домах престарелых и больницах, заведениях для беженцев, в транспортных компаниях и на мясоперерабатывающих заводах, а также среди сезонных сельскохозяйственных рабочих. В целом в Германии за весь период заразились более 197 тыс. человек, умерли почти 8,9 тыс. заболевших.

Тем временем с 7 июля власти Дубая разрешают въезд туристам, но они обязаны будут пройти тест на коронавирус в аэропорту, либо предоставить уже имеющеюся справку об отсутствии COVID-19, Саудовская Аравия отменила общенациональный комендантский час, который был введен в марте для ограничения распространения коронавируса, а в Иране третий день подряд регистрируют свыше 100 смертей от COVID-19. В начале мая в стране снизилось число смертей, однако за последние недели число летальных исходов снова начало расти. Представитель министерства здравоохранения Ирана заявила, что это не вторая волна, а первая еще не достигла своего пика. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в Иране заразились почти 205 тыс. человек, скончались более 9,6 тыс.

Всего в мире заразились коронавиурсом свыше 8,9 млн человек, скончались более 467,7 тыс.