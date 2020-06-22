Осужденные в Казахстане граждане КНР Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы вышли на свободу

Казахи из Китая Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы 22 июня покинули колонию в городе Семей Восточно-Казахстанской области, сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на их адвоката Ляззат Ахатову. Вместе с адвокатом они отправились в село Коянды Акмолинской области, где живет сестра Мурагера.

«Они очень радостные, всю ночь не спали, говорят, считали минуты. Сначала ребят хотели оставить в Семее, но передумали, к нашей просьбе отнеслись с пониманием и отпустили», - сказала Ахатова.

Адвокат также сообщила, что срок действия документов Мусаканулы и Алимулы, подтверждающих статус лиц, ищущих убежище, истекает в следующем месяце: «Вопрос о статусе беженцев будет рассматриваться в [службе] миграции Акмолинской области. Сейчас у них временное свидетельство до конца июля. До этого времени этот вопрос должен решиться».

Напомним, что Зайсанский районный суд в январе этого года приговорил бежавших из Синьцзяна казахов к году лишения свободы каждого, постановив зачесть в срок наказания время, проведенное под стражей, из расчета день за два. По стражей они находились более восьми месяцев.

В октябре прошлого года двое граждан Китая – этнические казахи – Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы прибыли в Алматы, чтобы просить политическое убежище в Казахстане. Один из них заявил на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ), что был заключенным в лагере перевоспитания в Синьцзяне на протяжении 4 лет и 8 месяцев. Также мужчин, по их словам, власти Китая преследовали и другими способами, например, выписывали огромные штрафы. Они связывают это «с их происхождением и вероисповеданием». Вскоре их задержали и поместили под стражу. В отношении них пограничной службой Казахстана было начато досудебное расследование за «умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

В начале декабря заместитель председателя комитета нацбезопасности – директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов заявил, что Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы передадут КНР. Однако позднее Дильманов заявил, что его «неправильно поняли» и что судьбу этих людей будет решать суд. Но суд не стал выдворять их в Китай.