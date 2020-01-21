Зайсанский суд приговорил двух казахов из Синцзяна к году лишения свободы каждого

Зайсанский районный суд Восточно-Казахстанской области приговорил Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы за «незаконное пересечение государственной границы» к одному году лишения свободы каждого.

По информации «Радио Азаттык», отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности (колония-поселение). Также каждый из них должен выплатить штраф в размере 25 250 тенге.

Судья сообщил, что срок отбытия наказания будет исчисляться с 18 октября 2019 года – со дня, когда они были заключены под стражу. Кроме того, один день будет засчитываться за два. Таким образом срок лишения свободы составит каждого 5 месяцев и 24 дня.

Сегодня на заседании суда обвинение просило суд приговорить их году лишения свободы каждого без выдворения за пределы Казахстана.

В октябре прошлого года двое граждан Китая – этнические казахи – Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы прибыли в Алматы, чтобы просить политическое убежище в Казахстане. Один из них заявил на пресс-конференции Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ), что был заключенным в лагере перевоспитания в Синцзяне на протяжении 4 лет и 8 месяцев. Также мужчин, по их словам, власти Китая преследовали и другими способами, например, выписывали огромные штрафы. Они связывают это «с их происхождением и вероисповеданием».

В отношении них пограничной службой Казахстана было начато досудебное расследование за «умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

В начале декабря заместитель председателя комитета нацбезопасности – директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов заявил, что Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы передадут КНР. Однако позднее Дильманов заявил, что его «неправильно поняли» и что судьбу этих людей будет решать суд.

9 декабря Казахстанское международное бюро по правам человека призвало власти Казахстана рассмотреть вопрос предоставления убежища в отношении Кастера Мусаканулы и Мурагера Алимулы, а 12 декабря международная правозащитная организация Amnesty International призвала не возвращать их в Синцьзян.