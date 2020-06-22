Прокурор запросил для режиссера Серебренникова 6 лет лишения свободы

Прокурор Михаил Резниченко запросил режиссеру Кириллу Серебренникову реальный срок в 6 лет колонии, а также штраф в 800 тыс. руб. Об этом он заявил в прениях сторон по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы, передает РБК .

Бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому гособвинитель запросил 5 лет и штраф в 300 тыс. руб., бывшему гендиректору Юрию Итину и экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум - по 4 года года плюс штрафы в 200 тыс. руб.

Кроме того, обвинение просит лишить обвиняемых права занимать административные должности на три года после отбытия наказания, а также удовлетворить гражданский иск Минкультуры. А имущество обвиняемых, в том числе берлинскую квартиру и автомобиль Toyota Серебренникова, надо сохранить под арестом до того, как они погасят ущерб по гражданскому иску, сказал Резниченко.

Дело против Кирилла Себеренникова, ставшее известным как "театральное", тянется около трех лет. Бывших руководителей "Седьмой студии" обвиняют в хищениях средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта "Платформа". Дело рассматривается судом повторно, сотни театральных деятелей со всего мира призывали к прекращению преследования Серебренникова и его коллег.