Прокурор запросил для режиссера Серебренникова 6 лет лишения свободы

Остальных фигурантов дела также просят приговорить к реальным срокам
Прокурор Михаил Резниченко запросил режиссеру Кириллу Серебренникову реальный срок в 6 лет колонии, а также штраф в 800 тыс. руб. Об этом он заявил в прениях сторон по делу «Седьмой студии» в Мещанском суде Москвы, передает РБК.
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