В Казахстане внесут поправки в законодательство для повышения безопасности полетов, сообщает комитет гражданской авиации. Принять соответствующие законы планируется в конце этого и следующего года.

Как напомнили в КГА, комитетом совместно с Авиационной администрацией Казахстана в рамках обеспечения безопасности полетов за неисполнение предписаний об устранений нарушений отозван сертификат эксплуатанта авиакомпании АО «Bek Air», а за нарушений требований законодательства РК и Международной организации гражданской авиации ИКАО приостановлены действия сертификатов эксплуатанта авиакомпании ТОО «Azee Air» и ТОО «Sigma Airlines». Также ведется работа по оценке и прогнозированию эффективности законодательства, чтобы выявить неэффективно реализуемые норм права и выработать предложения по их совершенствованию.

«В указанных целях определены дополнительные условия для регистрации воздушных судов, предназначенных для перевозки грузов, и их последующего контроля, которые включены в концепцию проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» (ожидаемый срок принятия закона – 4 квартал 2020 года)», - сообщили в КГА.

Как пояснили в комитете, уровень контроля за безопасностью полетов в государствах-членах ИКАО определяется по результатам проверок международной организации (аудит или валидационная миссия). В Казахстане, по предварительной информации, проведение аудита ИКАО ожидается в первом полугодии 2022 года.

«Для повышения уровня эффективного внедрения стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в области безопасности полетов в Казахстане, разработана концепция проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта»», - сообщили в КГА, отметив, что принять этот закон планируется в 4-м квартале 2021 года.