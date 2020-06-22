Столичные детские сады закроют с 23 июня

Со вторника, 23 июня в столице закроются все детские сады, независимо от формы собственности. А чтобы присматривать за детьми, один из родителей должен будет уйти на дистанционный формат работы, сообщает в понедельник акимат города.

«С учетом эпидситуации и фактов заражения воспитательниц COVID-19, было принято решение приостановить деятельность детских садов независимо от формы собственности (государственные и частные). В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы», - говорится в сообщении.

В акимате отметили, что возобновление работы детсадов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Всего в период карантина дошкольные организации города посещало лишь 20% детей.

Ранее в акимате сообщили, что с 23 июня все поликлиники города приостанавливают плановый прием граждан. Медики будут обслуживать только экстренных больных и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.