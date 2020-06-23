В целом в горздраве обещают, что работа лабораторий будет возобновлена на этой неделе
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Для исключения сбоев в тестировании на коронавирус власти Алматы намерены привлечь другие лаборатории
Фото министерства здравоохранения РК

На текущей неделе работа лабораторий для тестирования населения на коронавирус будет возобновлена, обещает глава управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, а чтобы исключить подобные сбои в будущем, будут привлечены другие частные лаборатории.

«По ситуации с лабораторной диагностикой. В последние дни возникает много вопросов. Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. Это частные лаборатории. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу фондом Булата Утемуратора», - сказал Надыров.

Он отметил, что согласно новому протоколу, лечение пациентов начинается даже без положительного результата теста, «при наличии характерной клинической картины коронавирусной инфекции».

«Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не запускать процесс осложнений», - уточнил глава управления.

«Для исключения подобных сбоев в будущем прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков», - добавил он.

Между тем в поликлиниках города говорят по телефону, что ПЦР-тесты невозможно сдать до 29 июня, а «скорые» их отказываются делать.

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