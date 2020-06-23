Для исключения сбоев в тестировании на коронавирус власти Алматы намерены привлечь другие лаборатории

На текущей неделе работа лабораторий для тестирования населения на коронавирус будет возобновлена, обещает глава управления общественного здоровья города Камалжан Надыров, а чтобы исключить подобные сбои в будущем, будут привлечены другие частные лаборатории.

«По ситуации с лабораторной диагностикой. В последние дни возникает много вопросов. Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. Это частные лаборатории. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу фондом Булата Утемуратора», - сказал Надыров.

Он отметил, что согласно новому протоколу, лечение пациентов начинается даже без положительного результата теста, «при наличии характерной клинической картины коронавирусной инфекции».

«Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не запускать процесс осложнений», - уточнил глава управления.

«Для исключения подобных сбоев в будущем прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков», - добавил он.

Между тем в поликлиниках города говорят по телефону, что ПЦР-тесты невозможно сдать до 29 июня, а «скорые» их отказываются делать.