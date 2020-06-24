Казахстан вновь обновил рекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 за сутки

Казахстан обновил рекорд по числу выявленных зараженных коронавирусом за сутки. За вторник выявлено 1 630 инфицированных, из них у 534 человек проявились симптомы болезни, еще 1 096 человек – бессимптомные носители, сообщает Минздрав.

Лидером прироста стала Атырауская область – за вторник здесь выявлено 400 заболевших (65 симптомами и 335 бессимптомных носителей). На втором месте Карагандинская область – 145 инфицированных (43 больных с симптомами и 102 бессимптомных носителя), на третьем месте столица – 130 инфицированных (77 симптомных и 53 бессимптомных). В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 108 случаев заражения (47 больных с симптомами и 61 бессимптомный носитель), в Алматинской области – 104 случая (у 23 человек проявились симптомы болезни и 81 бессимптомный носитель), в Шымкенте – 103 случая (47 с симптомами и 56 бессимптомных больных), в Западно-Казахстанской области – 92 случая (35 с симптомами и 57 бессимптомных), в Туркестанской области – 84 случая (34 симптомных и 50 бессимптомных больных), в Северо-Казахстанской области вирус обнаружен еще у 83 человек (25 проявили симптомы болезни и 58 бессимптомных носителя), в Алматы зарегистрировано 78 больных (41 симптомный и 37 бессимптмных), в Актюбинской области – еще 62 случая заражения (18 человек с симптомами болезни и 44 бессимптомных), в Акмолинской области – 50 случаев (19 симптомных и 31 бессимптомный больной), в Жамбылской области – 50 случаев (10 с симптомами и 40 бессимптомных), в Мангистауской области – 48 случаев (у 13 человек проявились симптомы КВИ, у 35 – бессимптомная форма), в Кызылординской области – 36 случаев (12 симптомных и 24 бессимптомных больных), в Павлодарской области – 29 случаев (14 с симптомами и 15 бессимптмных), в Костанайской области – 28 случаев (11 с симптомами и 17 бессимптомных).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 11 721 бессимптомный пациент.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 30 486 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 18 765 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти еще 7 пациентов от коронавируса, 356 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 11 514, а летальных случаев – 134.