Ситуация с пневмонией в Мангистауской области критическая, признают в облздраве

«Ситуация очень критическая, но ее еще можно назвать управляемой. Мы успеваем открывать новые стационары, формировать врачебные бригады, чтобы остановить процесс заболеваемости, но ситуация реально стала опасной», - сказала Жаманбаева.

По ее словам, в провизорных центрах региона находится 450 больных с пневмонией, у всех пациентов отрицательные результаты анализов на CОViD-19. При этом 25 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Коронавирус определяется по результатам анализа не во всех случаях. Мы не можем сказать, почему конкретно это происходит. Возможно, произошла мутация вируса, и он теперь не определяется имеющимися в настоящее время тестами. Возможно, есть другие объяснения вспышке пневмонии», - отметила глава облздрава.

Она также заявила, что если не соблюдать меры профилактики, то, по оценкам ученых и их математической модели, к концу августа ожидается увеличение роста заболеваемости в 10 раз.

«Если не соблюдать ограничительные меры, ситуация может стать в разы хуже. Карантин должен быть в голове у человека – он должен сам понять, что это нужно ему и его родным. Должна соблюдаться санитарная дистанция, не надо посещать места массового скопления людей, нужно ограничить походы в гости, мыть руки, правильно питаться и носить средства защиты», - сказала Жаманбаева.

По информации главы облздрава, возникла нехватка коек в Жанаозене и селе Бейнеу, «особенно остро» - в Актау, поэтому для больных пневмонией на базе блока в Мангистауской областной больнице был открыт провизорный стационар. Как подчеркнула Жаманбаева, «этот стационар не инфекционный».

Она также сообщила, что в связи с ростом заболеваемости были ограничены все плановые поступления в больницы области, медучреждения региона принимают только экстренных пациентов.

«Областная больница работает только по экстренным случаям. Сейчас произведена максимальная выписка пациентов. Все, кто может долечиться дома, были выписаны под амбулаторное наблюдение. Пришлось, конечно, немного потесниться, некоторые отделения объединить, а некоторые частично закрыть. Врачей не хватает, они устали, конечно, но работают. Ожидается врачебный десант из 20 врачей и медсестер из Актюбинской области. Этому мы были бы очень рады», - заключила Жаманбаева.



