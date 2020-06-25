Токаев о годе своего президентства: «Это период самых сложных испытаний»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Ана Тiлi» охарактеризовал своей первый год в качестве президента Казахстана непростым, назвав это «периодом сложных испытаний».

«Год в качестве президента Казахстана был непростым. Этот период можно считать годом преодоления самых сложных испытаний. Тем не менее, я всегда чувствовал поддержку народа. Это дало мне силы и помогло создать успешное правительство. В течение года было проведено много политических и экономических реформ. Эта политика будет продолжаться в будущем. У меня есть идеи для дальнейшей модернизации и развития нашей страны, и я хочу, чтобы люди почувствовали эти идеи на практике», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что «мы не должны стоять на месте, и как государство, и как нация», иначе будет застой во всем, а это негативно повлияет на нашу государственность.

«Это вредит. Я с горечью скажу, что мы, казахи, в этом чрезвычайно сложном мире, в конце концов, никому не нужны. Мы нужны только нашему государство. Мы никогда не должны забывать этот простой принцип», - заявил президент.

Он отметил, что никуда не исчезли и недоброжелатели в лице политиков и даже государств, не радующихся успехам Казахстана, «поэтому развитие и благоустройство нашей страны только в наших руках».

Касым-Жомарт Токаев возглавил страну после отставки Нурсултана Назарбаева 20 марта 2019 года. 9 июня 2019 года состоялись выборы главы государства, на которых Токаев набрал 70,96% голосов.

За год его президентства в стране произошли трагические события, такие как взрывы в Арыси, крушение самолета Bek Air, беспорядки в Кордайском районе, также случилось наводнение в Туркестанской области, в течение года проходили многочисленные митинги и акции протеста, а в марте этого года началась эпидемия коронавируса.