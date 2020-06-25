Нурымбетов не видит возможности для продолжения соцвыплаты в 42 500 тенге

После того, как казахстанцам выплатили социальное пособие в 42 500 тенге по потере дохода в связи с режимом чрезвычайного положения, в Казахстане встал вопрос устойчивости государственного фонда социального страхования. Поэтому подобные выплаты гражданам больше делать не планируется, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.

«Если прямо отвечать, наверное, именно 42 500 (тенге - V) больше выплачиваться не будет. Мы не планируем. На выплату 42 500 специально средств из бюджета не предусматривалось, были использованы средства самого государственного фонда социального страхования. В итоге фонд потратил 322 млрд тенге активов, а соцвыплату получили 4 млн 607 тыс. человек», - рассказал Нурымбетов.

Вместе с тем министр признал, что в связи с выплатами сегодня стоит вопрос финансовой устойчивости фонда.

«Поэтому на сегодня финансовые возможности фонда социального страхования ограничены. И в зависимости от ситуации, если будет необходимость каких-то выплат, наверно, они будут из другого источника», - предположил глава Минтруда.