Здесь ответили на заявление Medical Partners Korea
Air Astana обещает доставить тесты на COVID-19 из Южной Кореи ближайшим рейсом
Фото Искандера Салиходжаева

Тамара Вааль, Vласть

В авиакомпании Air Astana заявили, что не получали запроса от компании Medical Partners Korea о перевозке груза медицинского назначения, поэтому приоритет при перевозке отдали багажу пассажиров. Но учитывая, что потребность страны в тестах на коронавирус, перевозчик обещает доставить груз в приоритетном порядке.

«В ответ на сообщение компании Medical Partners Korea о том, что перевозчик снял медицинский груз с рейса Сеул – Алматы 22 июня, авиакомпания Air Astana сообщает следующее. Пассажирский рейс из Южной Кореи выполнялся на авиалайнере Airbus A321neo с полной загрузкой. На борту было 142 пассажира и 3732 кг багажа. Во время выполнения пассажирских рейсов приоритет в перевозке отдается пассажирскому багажу. К сожалению, грузовая компания, представляющая интересы MPK, не проинформировала авиакомпанию о перевозке груза медицинского назначения», - говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

Здесь заверили, что в адрес авиакомпании не поступало предварительного запроса о приоритетной перевозке груза, поэтому перевозчик действовал согласно стандартным процедурам.

«Учитывая всю серьезность ситуации, авиакомпания доставит груз из Южной Кореи на приоритетной основе ближайшим рейсом», - заверили в авиакомпании.

Накануне компания Medical Partners Korea опубликовала обращение, в котором объяснила, почему больше не может проводить тесты на коронавирус. Как оказалось, возникли проблемы с доставкой реагентов, тестовых и расходных материалов. В частности, Air Astana произвела разгрузку медицинского груза из-за личного багажа казахстанских граждан. В связи с задержкой результатов ПЦР, клиника вернет деньги тем, кто не получил результаты до 22 июня.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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