В регионе ограничено время работы объектов в будни, некоторые не будут работать по выходным
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Карантин в Туркестанской области сохранится до стабилизации эпидситуации
фото Данияра Мусирова

Карантинный режим в Туркестанской области сохранится до стабилизации эпидситуации, сообщил оперативный штаб со ссылкой на замруководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг региона Алдаркула Ахметова.

В области режим работы рынков (продовольственных, непродовольственных, авторынков) ограничен в понедельник-пятницу с 10:00 до 16:00, а объектов общественного питания (до 50 мест) с соблюдением дистанции между посетителями – с 10:00 до 21:00. При этом по выходным эти объекты работать не будут. Время работы салонов красоты и парикмахерских ограничено с 10:00 до 20:00.

Запрещена деятельность домов отдыха, туристических баз, бассейнов, пляжей, за исключением гостиниц и санаториев, а также работа дежурных групп в дошкольных организациях, образовательных центров, кружков и детских коррекционных кабинетов.

Общественный транспорт в будние дни будет ходить с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, с усилением санитарно-дезинфекционного режима, а в субботу и воскресенье его работа будет приостановлена.

В будние дни супермаркеты, минимаркеты и магазины возле дома будут работать с 10:00 до 20:00, в выходные дни – с 10:00 до 18:00. Ларьки по продаже блюд, фастфуда, мороженого, напитко будут открыты только в будни с 10:00 до 18:00.

Во всех организациях, независимо от форм собственности, запрещается проведение собраний, совещаний, конференций, форумов, семинаров и других мероприятий с массовым пребыванием людей.

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