В Павлодарской области развернули дополнительно 440 провизорных коек

В Павлодарской области развернули дополнительно 440 мест в провизорных стационарах в районных центрах, сообщает Sputnik Казахстан . По данным управления здравоохранения региона, число провизорных койко-мест увеличилось с 1 232 до 1 672.

По информации управления, если раньше всех пациентов, симптомы которых не исключали коронавирусную инфекцию, госпитализировали в провизорные стационары в Павлодаре, Экибастузе и Аксу, то теперь сельских жителей, в случае подозрения на COVID-19, будут размещать в госпиталях на базе центральных районных больниц. В каждом районе либо развернули провизорные койки, либо перепрофилировали под провизорные карантинные койко-места. Так, в Щербактинской районной больнице развернули сразу 100 коек, а на базе детского противотуберкулезного санатория развернули провизорный госпиталь на 160 мест.

На сегодняшний день в Павлодарской области зарегистрировано 674 случая заражения. А с 3 июня в области выявили 242 бессимптомных больных. Выздоровели 340 пациентов, скончались 13.