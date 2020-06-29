Свыше 1,6 тыс. инфицированных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

Больше всего зараженных выявлено в Карагандинской области – 170 человек (43 с симптомами и 127 бессимптомных), в Атырауской области – 159 человек (11 больных с симптомами и 148 бессимптомных носителей), в Шымкенте – 134 человека (53 заболевших с симптомами вируса и 81 бессимптомный), в столице – 137 человек (у 72 проявились симптомы болезни, у 65 – бессимптомная форма), в Актюбинской области – 132 человека (51 больной с симптомами КВИ и 81 бессимптомный), в Северо-Казахстанской области – 119 человек (20 с симптомами вируса и 99 бессимптомных носителей). В Павлодарской области выявлено еще 96 заболевших (35 с симптомами и 61 бессимптомный), в Западно-Казахстанской области – 95 (42 с симптомами и 53 бессимптомных носителя вирус), в Восточно-Казахстанской области – 87 (46 больных с симптомами и 41 бессимптомный), в Алматинской области – 83 (20 больных с симптомами вируса и 63 бессимптомных), в Жамбылской области – 83 (13 с симптомами и 70 бессимптомных), в Акмолинской области – 71 (у 15 человек проявились симптомы болезни, у 56 – бессимптомная форма), в Алматы – 68 (54 больных с симптомами и 14 бессимптомных), в Туркестанской области – 64 (35 с симптомами и 29 бессимптомных носителей вируса), в Кызылординской области – 49 (19 больных с симптомами и 30 бессимптомных), в Мангистауской области – 47 (6 человек с симптомами болезни и 41 бессимптомный), в Костанайской области – 19 (12 больных с симптомами КВИ и 7 бессимптомных носителей).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 16 639 бессимптомных больных.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 37 966 случаев заражения. При этом официальной считается цифра в 21 327 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 12 пациентов от коронавируса, 195 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 12 933, а летальных случаев – 178.