Бесплатная школа искусственного интеллекта открылась в Алматы

Программа включает изучение алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей
В Алматы на базе комьюнити-центра Алмалинского района открылась Школа искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба акимата города.
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