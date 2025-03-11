Бесплатная школа искусственного интеллекта открылась в Алматы

В Алматы на базе комьюнити-центра Алмалинского района открылась Школа искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба акимата города.

«Теперь молодые алматинцы смогут бесплатно изучать технологии ИИ и осваивать современные AI-инструменты, которые пригодятся в учебе и карьере. Программа включает практическое изучение алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей», - отметили в акимате.

Записаться на обучение можно в комьюнити-центре.