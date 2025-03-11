В пяти областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

По состоянию на 8 утра 11 марта на республиканских автомобильных дорогах в пяти областях введено ограничение движения автотранспорта, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

В Акмолинской области закрыт участок дороги Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр.РФ от границы Северо-Казахстанской области до поселка Жаксы.

В Карагандинской области — участок дороги Астана — Караганда — Алматы» от села Атамекен до поселка Аксу-Аюлы.

В Костанайской области — участок дороги Жезказган — Аркалык — Петропавловск от границы области Улытау до города Аркалыка.

В Северо-Казахстанской области закрыт участок дороги Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — гр.РФ от села Рузаевка до границы Акмолинской области.

В области Улытау закрыт участок дороги Жезказган — Аркалык — Петропавловск от села Улытау до границы Костанайской области.

По данным «КазАвтоЖола», 11 марта в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях, а также в области Жетысу и Улытау местами ожидается снег.

Кроме того, МЧС Казахстана сообщило о штормовых предупреждениях в ряде регионов, в том числе в городах Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей — здесь ожидается снег, в других городах ожидается туман, гололед.

Также 11 марта в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. А 12 марта в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.