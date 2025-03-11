США закрывают более 80% программ USAID

По итогам пересмотра работы Агентства США по международному развитию (USAID) было решено закрыть 83% его программ, а оставшиеся передать под руководство Государственного департамента. Об этом, как сообщает Русская служба ВВС , заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, отменяются 5 200 из 6 200 контрактов агентства, в рамках которых «десятки миллиардов долларов» были потрачены на цели, не отвечающие главным национальным интересам США. По результатам консультаций с Конгрессом были сохранены около тысячи программ.

Точного списка закрытых программ пока нет. Но ранее агентство Associated Press опубликовало список из 20 важных гуманитарных программ, закрытие которых приведет к серьезным последствиям. Среди них — продовольственная помощь почти миллионам жителей Эфиопии, лечение недоедающих детей в Кении, проект по борьбе с малярией в Сенегале, водоснабжение на севере Буркина-Фасо, помощь людям с инвалидностью во Вьетнаме, больницы в Таиланде для около 100 тыс. беженцев из Мьянмы. Также под первоначальную заморозку попал план по борьбе со СПИДом.

Кроме этого, ранее финансирования лишились независимые медиа в России и в Украине, которые зависели от грантов.

USAID – независимое правительственное агентство США с собственным бюджетом, которое отвечает за управление американскими программами внешней помощи и развития. Оно было создано в 1961 году при администрации президента Джона Кеннеди и финансирует гуманитарные программы по всему миру. В 2025 году его бюджет на помощь другим странам должен был составить $42,8 млрд.

Но в первый же день на посту президента США Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, заявив, что надо проверить, насколько она соответствует американским интересам. Работа USAID и программы иностранной помощи были приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США. Около 10 тыс. сотрудников были отправлены в принудительные отпуска или уволены.