Токаев поручил увеличить до конца июля количество инфекционных коек на 50%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил увеличить до конца июля количество инфекционных коек на 50%, сообщается на сайте Акорды.

«Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины», - заявил Токаев.

Отмечая важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан, президент также поручил правительству и акимам регионов мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

«Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», - сказал глава государства.