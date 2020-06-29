Также он поручил в течение 5 дней решить вопрос с лекарственным обеспечением
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Токаев поручил увеличить до конца июля количество инфекционных коек на 50%
фото пресс-службы акимата Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил увеличить до конца июля количество инфекционных коек на 50%, сообщается на сайте Акорды.

«Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины», - заявил Токаев.

Отмечая важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан, президент также поручил правительству и акимам регионов мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

«Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами», - сказал глава государства.

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