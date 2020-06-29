Токаев поручил увеличить до конца июля количество инфекционных коек на 50%

Также он поручил в течение 5 дней решить вопрос с лекарственным обеспечением
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил увеличить до конца июля количество инфекционных коек на 50%, сообщается на сайте Акорды.
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