Акимы и министры в период пандемии закрылись от народа, заявил Токаев

В период пандемии коронавируса в Казахстане чиновники закрылись от народа и перестали реагировать на обращения граждан, заявил в понедельник в ходе совещания по недопущению распространения COVID-19 президент Касым-Жомарт Токаев. В этой связи он поручил акимам и министрам наладить информационную работу, постоянно проводить онлайн брифинги, а также организовать онлайн-консультации с врачами в эфире республиканских телеканалов.

«Акимы, министры фактически закрылись от простого народа – не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тыс. вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу», - заявил Токаев.

В этой связи президент поручил «кардинально пересмотреть подходы в информационной работе»: наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.

«Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему», - задал риторический вопрос глава государства.