За сутки в Казахстане зарегистрировано почти 1500 инфицированных

Больше всего зараженных в Карагандинской области — 190 (49 человек с симптомами и 141 без них). В других городах и регионах ситуация выглядит следующим образом: Алматы – 135 (59 с симптомами и 76 без них), в столице – 89 (57 с симптомами и 32 без), Восточно-Казахстанская область – 91 (51 с симптомами и 40 без), Шымкент – 92 (38 с симптомами и 54 - без), Актюбинская область – 62 (34 +28), Западно-Казахстанская область – 122 (31 с симптомами КВИ и 91 без них), Павлодарская область – 38 (31 с симптомами и 7 без), Костанайская область — 42 (27 с симптомами и 15 без них), Атырауская область — 134 (23 с симптомами и 111 бессимптомных), Северо-Казахстанская область — 121 (22 с симптомами и 99 без них), Алматинская область — 104 (19 с симптомами и 85 без них), Туркестанская область — 47 (14 с симптомами коронавируса и 33 без них), Кызылординская область – 26 (11 с симптомами и 15 без), Акмолинская область — 86 (10 с симптомами и 76 без них), Жамбылская область — 74 (10 с симптомами и 64 без них), Мангистауская область – 42 (6 с симптомами и 36 бессимптомных).

Всего в стране выявлено 21819 заболевших, у которых были симптомы и 17642 бессимптомных, таким образом, общая статистика зараженных в Казахстане составляет 39 461 человек. За сутки умерло 10 человек, таким образом от коронавирусной инфекции всего скончалось 188 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 13008 человек

Стоит отметить, что минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса.